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GÜNCELLEME - Sakarya'da alzaymır hastasının annesini öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 19:30 | Son Güncelleme

Hendek'te, annesini öldürdüğü iddia edilen alzaymır hastası Mehmet H'nin akıl ve ruh sağlığı hastanesine yatırılarak tedavi edilmesine karar verildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da alzaymır hastasının annesini öldürdüğü iddiası

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, annesini öldürdüğü iddia edilen alzaymır hastası, Bolu'daki İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildi.

İddiaya göre, Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan tek katlı evde ikamet eden alzaymır hastası Mehmet H. (75) ile aynı evde yaşadığı annesi Lütfiye H. (100) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet H, annesi Lütfiye H'yi darbetti.

Olay sonrası eve gelen Mehmet H'nin eşi N.H, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Lütfiye H'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Lütfiye H'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet H'nin emniyetteki ilk ifadesinde, olaya ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet H'ye alzaymırın yanı sıra şizofren teşhisi konulduğu ve yatalak olması nedeniyle Bolu'daki İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine zorunlu yatışının yapılarak tedavi edilmesine karar verildi.

Sakarya'da alzaymır hastasının annesini öldürdüğü iddiası

Sakarya'da alzaymır hastasının annesini öldürdüğü iddiası

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