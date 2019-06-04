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GÜNCELLEME - Sakarya'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Erenler ilçesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 28 personel, 10 araç ve iş makineleriyle müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikanın Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.

GÜNCELLEME - Sakarya'da fabrika yangını

- Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını
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Anahtar Kelimeler:
fabrika itfaiye yangın

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