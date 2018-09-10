GÜNCELLEME - Sakarya'da fabrikaya silahlı saldırı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir fabrikaya kalaşnikof silahla ateş eden şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) gelen K.B, bir fabrikanın önünde kalaşnikof silahıyla rastgele ateş etti.
Fabrikanın bazı camlarının kırıldığı saldırıda yaralanan olmazken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ikna sonucu herhangi bir mukavemet yaşanmadan saldırganı gözaltına aldı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan K.B, tutuklandı.
Zanlının olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.
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