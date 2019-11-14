HABER

GÜNCELLEME - Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:54 | Son Güncelleme

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere çevre ilçelerin de takviyesiyle 5'i tanker 15 araç ve 30 personelle müdahale eden ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bu arada dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Küçük çapta patlamaların da meydana geldiği alandaki soğutma çalışması sürüyor.

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
'Tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek''Tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'
Çanakkale'de 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erenler geri dönüşüm sakarya yangın

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Gerçeğe aykırı rapor iddiası! Tutuklandı

MSB, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar'

Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı

Japon deprem uzmanından Türkiye'ye dikkat çeken uyarı!

Eyüpsultan'da öğrenci servisi kaza yaptı

Öğrenci servisi kaza yaptı!

22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.