GÜNCELLEME - Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, üniversite kız öğrenci yurdunda kalan 8 kişide, akşam yemeğinin ardından ishal ve kusma şikayeti görüldü.
Öğrenciler, haber verilmesi üzerine yurda gelen 112 Acil Servis ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bir süre sonra aynı şikayetlerin görüldüğü 20 öğrenci daha hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerden 14'ü ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren diğer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yurda özel bir şirket tarafından getirilen yemeklerden numune alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak
Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz
Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Anneden kahreden sitem!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum