GÜNCELLEME - Sakarya'da kamyon kasasının elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da bir kamyonun kasasının elektrik tellerine takılması sonucu çıkan ve bir binanın yanındaki doğal gaz kutusuna da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde, kum boşaltmak için damperini kaldıran kamyonun kasasının elektrik tellerine takılması sonucu kamyonda önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Yangın bölgede bulunan 4 katlı bir binanın yanındaki doğal gaz kutusuna da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı, AGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek doğal gaz akışını kesti.

Binadaki vatandaşlar yangının sıçrama riskine karşı tahliye edildi. İtfaiye tarafından tahliye edilen ve dumandan hafif etkilendiği belirtilen bir çocuk, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, binada da hasar oluştu.