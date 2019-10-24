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GÜNCELLEME - Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Adapazarı istikametine giden Fatih Ö. idaresindeki 14 LB 376 plakalı kamyonet, Yukarı Kirazca mevkisinde aynı yönde ilerleyen Halil Ş. yönetimindeki 63 KL 989 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kamyonette bulunan Ersin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine nakledildi. Kamyonet sürücüsü Fatih Ö. ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili tır sürücüsü ile hastanedeki tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü Fatih Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Halil Ş. ise serbest bırakıldı.

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