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GÜNCELLEME - Sakarya'da nehre düşen iki kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

Balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Suda kaybolan kişinin cansız bedeni dalgıç polislerce bulundu ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da nehre düşen iki kişi öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Bozören Mahallesi'nde balık tutmak için Sakarya Nehri'ne açıldıktan sonra kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen ve nehir kenarındaki kum ocağının bekçisi tarafından sudan çıkarılarak Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Tosun (52), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tosun'un cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Gece verilen aranın ardından suda kaybolan Murat Diler'i (45) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yalova Deniz Polisi ekipleri, Diler'in cansız bedenine ulaştı.

Dalgıç polislerce sudan çıkarılan Diler'in cenazesi, aynı otopsi merkezine götürüldü.

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Nehre düşen 2 kişiden biri kayboldu diğeri hastaneye kaldırıldı<br />

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Alabora Kayık sakarya sakarya nehri

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