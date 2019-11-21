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GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 23:51 | Son Güncelleme

Karasu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kaza iki kız kardeş yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Uçar yönetimindeki 34 LC 0519 plakalı kamyonet, Karasu istikametinde giderken Limandere Kavşağı'nda manevra yapan Yasemin Tekbıyık idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobil kaldırıma çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Tekbıyık'ın kızı Kardelen Şahin'in (11) hayatını kaybettiğini belirledi, 4 yaralı ise Ferizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Tekbıyık'ın diğer kızı Melisa Şahin (7) de kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekbıyık ile otomobilde bulunan Barış Demirelli (20) ve Nail Karpuz'un (16) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Karasu istikameti trafiğe bir süre kapatılırken cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri de incelemede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya trafik kazası

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