GÜNCELLEME - Sakarya'da sağanak

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi taştı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekipler, iş makineleri eşliğinde ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yürütüyor.

Sağanak, ilçede etkisini yitirdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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- "Yarım saatte metrekareye 115 kilogram yağış düştü"

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım saatte metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü ve bazı araçların suda sürüklendiğini söyledi.

"Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarımız çok." diyen Özel, sanayi sitesinde yaklaşık yarım metre çamur olduğunu ve buradaki iş yeri sahiplerinin makinelerin kullanılamaz hale geldiğini belirttiğini kaydetti.

Özel, bazı evleri su bastığını aktararak, mahsur kalanın olmadığını bildirdi.

Belediye Başkanı Özel, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Seyran Deresi halen yüksek ama biraz çekildi." dedi.

