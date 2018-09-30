HABER

GÜNCELLEME - Sakarya'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi - Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel: - "Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarımız çok" (BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ)

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi taştı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekipler, iş makineleri eşliğinde ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yürütüyor.

Sağanak, ilçede etkisini yitirdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
\

- "Yarım saatte metrekareye 115 kilogram yağış düştü"

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım saatte metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü ve bazı araçların suda sürüklendiğini söyledi.

"Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarımız çok." diyen Özel, sanayi sitesinde yaklaşık yarım metre çamur olduğunu ve buradaki iş yeri sahiplerinin makinelerin kullanılamaz hale geldiğini belirttiğini kaydetti.

Özel, bazı evleri su bastığını aktararak, mahsur kalanın olmadığını bildirdi.

Belediye Başkanı Özel, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Seyran Deresi halen yüksek ama biraz çekildi." dedi.

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Yeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım ÖmerimeYeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım Ömerime
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Dere sağanak Taşkın

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.