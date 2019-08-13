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GÜNCELLEME - Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Adapazarı ilçesindeki süs havuzunda bulunan cesedin kimliği belirlendi ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu

Sakarya'da bir parkın süs havuzunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesindeki Donatımpark içerisinde yer alan süs havuzunun yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından süs havuzundan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından ceset, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonunda cesedin Yakup Yılmaz'a (60) ait olduğu belirlendi.

Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu<br />

Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu<br />

Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu<br />

Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu<br />

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