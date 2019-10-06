HABER

GÜNCELLEME - Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ İLE DETAY EKLENDİ

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda seyir halindeki Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY 2667 plakalı tır, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Tır, üst geçidin ayağına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, durakta bekleyen Teyfik Solmaz (4) ile tırda bulunan Elif Erciyes'in (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Tırda sıkışan Erciyes'in cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, Miray Solmaz (14) ve şoför Erhan Dilek, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle durak ve üst geçitte hasar oluştu.

Öte yandan tırda bulunan eşyaların etrafa saçıldığı görülürken, trafik akışı yan yoldan sağlandı.

GÜNCELLEME - Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

- Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ İLE DETAY EKLENDİ

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza otobüs durağı Pamukova TIR üst geçit

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Akıncı’nın yeni test görüntüleri yayınlandı

ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweet'i ile ilgili yeni açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları okçuluk mücadelesinde

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları 'Ok Savaşları'nda

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar! İki anne HDP binasına girmek istedi

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar!

Milli ve manevi değerlere küfredip 'Yiyorsa gelin alın' diyen şahıs gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.