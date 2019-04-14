HABER

GÜNCELLEME Sakarya'da toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Arifiye'de atış poligonunda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı -TOPRAK ALTINDA KALAN KİŞİNİN KURTARILMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki atış poligonunda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Arifiye Atış Poligonu'nda, sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda İsrafil Şen, toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine iş makineleri AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatan ekipler, Şen'i toprak altından çıkardı.

Şen, daha sonra sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Datça'da yüzlerce kişi doğada koştuDatça'da yüzlerce kişi doğada koştu
Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturduKütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı toprakla buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.