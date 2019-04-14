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GÜNCELLEME Sakarya'da toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Arifiye'de atış poligonunda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - TOPRAK ALTINDA KALAN KİŞİNİN SON DURUMU EKLENDİ

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki atış poligonunda meydana gelen heyelanda, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Atış Poligonu'nda, sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda İsrafil Şen, toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine iş makineleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatan ekipler, Şen'i toprak altından çıkardı.

Şen, daha sonra sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsrafil Şen, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD heyelan itfaiye toprak kayması

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