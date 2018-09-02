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GÜNCELLEME - Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu: - "Hafif ticari aracın karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor" VALİ BALKANLIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 2 motosikletle çarpışması sonucu 4'ü kadın 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Araç, Akçakoca istikametine giden 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosikletlerle çarpıştı. Kazada 4'ü kadın 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri güvenik önlemleri alırken, ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazadan ötürü büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsa bunca can ve mal kaybı yaşanmaz. Trafik kuralları ve cezalarına rağmen sürücülerimiz maalesef dikkatsiz. Genelde dikkatsizlikten kaynaklanan son derece üzücü ve acı verici olaylar yaşıyoruz."

GÜNCELLEME - Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

- Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu: - "Hafif ticari aracın karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor" VALİ BALKANLIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

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Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Kocaali Motosiklet trafik kazası

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