HABER

GÜNCELLEME - Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

13 kilogram yaş olarak hasat edilmiş kenevir ve 2 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda adreste yapılan aramada, 13 kilogram yaş olarak hasat edilmiş Hint keneviri, 2,30 kilogram kurutulmuş esrar, 18 kök kesilmiş Hint keneviri kökü, evin bahçesinde dikili iki Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.T. (59) ve M.T. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, operasyon yapılan adreste bulunan K.T. (27), Ö.B. (34) ve N.B'ye (26) ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yaptı.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Marmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandıMarmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandı
Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktıBursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.