GÜNCELLEME - Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde saklandığı belirlenen DEAŞ şüphelisi S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Ş. tutuklandı.

Şüphelinin, Bolu'da Cuma günü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan Irak uyruklu çift I.Z.K. (21) ile kocası W.S.H. (23) ile ilişkili olduğu belirlendiği öğrenildi.

