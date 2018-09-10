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GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı ŞÜPHELİ SAYISI GÜNCELLENDİ, ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Taşburun Mahallesi'nde bir markete yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi Yunus B'yi öldürdüğü, M.F'yi ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kardeşler E.F, İ.F. ve A.F'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Akyazı Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Akyazı İlçesi Taşburun Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yapan M.F'ye, 30 Ağustos'ta, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi ya da kişilerce iş yeri dışından ateş açılmıştı. Saldırıda yaralanan M.F. ile market sahibi Yunus B, hastaneye kaldırılmış, Yunus B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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sakarya silahlı saldırı

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