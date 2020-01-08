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  4. GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Örgüt yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, iki gün önce düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör soruşturması FETÖ gözaltı Samsun

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