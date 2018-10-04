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GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan, örgüte ait kapatılan kurumların çalışanı 11 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgüte ait kapatılan kurumların çalışanı 11 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar Mesut A, Oğuzhan Ö, Mustafa C, Zahide B.G, Hilal İ, Alparslan S. ve Mürsel A, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Samsun, Sinop ve Kars'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bazıları örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve sosyal medyada FETÖ'ye ait paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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FETÖ/PDY Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

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