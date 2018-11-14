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GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgütün kapatılan müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu öne sürülen şüpheliler, Samsun'un Çarşamba ilçesi ile İstanbul ve Ankara'da dün gözaltına alınmıştı.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi

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