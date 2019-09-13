GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Tokat, Kocaeli, Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç gün önce düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da katılım hesabı bulunduğu öne sürülen iki öğretmen ile örgütle ilişkili kurumlarda SGK kaydı bulunan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



