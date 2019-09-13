HABER

GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Tokat, Kocaeli, Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç gün önce düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da katılım hesabı bulunduğu öne sürülen iki öğretmen ile örgütle ilişkili kurumlarda SGK kaydı bulunan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele ettiSavaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti
Aynı kişiyi üst üste dolandırdılarAynı kişiyi üst üste dolandırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şu Samsun

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.