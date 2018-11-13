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GÜNCELLEME - Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 21:40 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 4 ilde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince Samsun, Ordu, Diyarbakır ve İstanbul'da, 60 ekip ve 200 personelle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların 5'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Operasyonda, zanlılardan M.C.T'nin evinde, kablo hırsızlığından temin edildiği değerlendirilen 40 bin 800 liraya el konuldu.

Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da yaklaşık 2 aydır fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden gerçekleştirilen kablo hırsızlıklarına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüten ekipler, 8 Kasım'da operasyon düzenlemiş, 18 şüpheli "nitelikli hırsızlık" suçundan gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

- Gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu
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Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu
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Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu
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Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu
5 / 8

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu
6 / 8

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu
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Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu
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Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu

Samsun merkezli "kablo hırsızlığı" operasyonu
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adliye Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu kablo hırsızları Samsun

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