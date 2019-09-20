HABER

GÜNCELLEME - Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Şehirde 123 ekip ile 139 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aranan 39 şüpheli yakalandı - Zanlılardan 30'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da aranan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Çocuk Şubesi ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerince, belirlenen 139 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Önceden tespit edilen adreslere 123 ekip ve 339 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

- Şehirde 123 ekip ile 139 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aranan 39 şüpheli yakalandı - Zanlılardan 30'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aranan şahıslara yönelik operasyon Samsun Samsun Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.