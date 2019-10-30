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Samsun'da bekçilere saldırı ve darp iddiası! Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:55 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 3 bekçiyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bekçilere saldırı ve darp iddiası! Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı'nda, 3 çarşı ve mahalle bekçisi, şüphe üzerine park halindeki otomobilde bulunan M.T, U.T. ve S.F. hakkında inceleme yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerin, engellemek istedikleri bekçileri darp ettiği öne sürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıları cop, biber gazı ve kelepçe kullanarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan bekçiler ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi darp ilkadım Samsun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAŞASIN ADALET... NE GÜZEL DÜNYA BEEE... SEN DEVLETİN BEKÇİLERİNİ DÖVSÜNLER SONRA DEVLETİN ADALETLİ MAHKEMESİ SERBEST BIRAKSIN... BÖYLE ADALET OLDUKTAN SONRA NE POLİS NEDE BEKÇİLER GÖREVİNİ YAPAR...
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