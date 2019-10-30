Samsun'da bekçilere saldırı ve darp iddiası! Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı'nda, 3 çarşı ve mahalle bekçisi, şüphe üzerine park halindeki otomobilde bulunan M.T, U.T. ve S.F. hakkında inceleme yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerin, engellemek istedikleri bekçileri darp ettiği öne sürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıları cop, biber gazı ve kelepçe kullanarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan bekçiler ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

(AA)

