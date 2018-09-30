HABER

GÜNCELLEME - Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 22:52 | Son Güncelleme

Canik ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Canik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir gün önce Orhan Çelikbilek ile Fikri K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Hasan T. darbedildi.

Hasan T, dün gece Orhan Çelikbilek'in evinin önüne giderek dışarı çıkan Çelikbilek'i, yanında bulunan ekmek bıçağıyla kendisini darbettiği gerekçesiyle çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çelikbilek, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Hasan T. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildiAydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi
GÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battıGÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü bıçaklı saldırı gözaltı Samsun

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.