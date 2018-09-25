GÜNCELLEME - Samsun'da doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesi

Samsun'da, özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili tutuklu bulunan 2 kişi serbest bırakıldı.

Atakum ilçesindeki özel hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbettikleri iddiasıyla tutuklanan Berkant S, Gürkan S. ve Süleyman Sait K'nin avukatlarının yaptıkları tahliye talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Tahliye kararının ardından Gürkan S. ve Süleyman Sait K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başka bir suçtan dolayı da tutuklu olan Berkant S. ise tahliye edilmedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan "Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı" başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü özel bir hastanede görevli sağlık çalışanlarına yönelik saldırı olayını gerçekleştiren şüpheliler Gürkan S, Berkant S. ve Süleyman Sait K. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme ve nitelikli yaralama" suçlarından başsavcılığın talebi üzerine 18 Haziran'da tutuklama kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar belirtildi: