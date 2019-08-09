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GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün hücre evlerinde yakalanan biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan İ.A. ile F.G. adlı kadın gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hücreevi Samsun

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