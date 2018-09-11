Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde Halil İbrahim V'yi şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan GBT sorgusunda Halim İbrahim V'nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ve firari olduğu tespit edildi.
FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim edildi.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen zanlı, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının örgütün müzahir kurumlarında çalıştığı öğrenildi.
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