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GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülerek gözaltına alınan araştırma görevlisi salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Ayşe E. iş yerinde gözaltına alındı.

ByLock kullandığı öne sürülen Ayşe E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun

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