GÜNCELLEME - Samsun'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, meslekten ihraç edilen polis memurunun eşi Zehra K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yaralama kararı bulunan zanlı, Bafra ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen, Bank Asya'da katılım hesabı ve terör örgütüne müzahir kurumlarda SGK kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

