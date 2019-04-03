HABER

GÜNCELLEME - Samsun'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, meslekten ihraç edilen polis memurunun eşi Zehra K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yaralama kararı bulunan zanlı, Bafra ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen, Bank Asya'da katılım hesabı ve terör örgütüne müzahir kurumlarda SGK kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Sekreter olarak girdiği belediyeye başkan olduSekreter olarak girdiği belediyeye başkan oldu
İnce’den Kesimoğlu’na destekİnce’den Kesimoğlu’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ FETÖ/PDY Samsun

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.