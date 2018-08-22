GÜNCELLEME - Samsun'da iki otomobili çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Barış Çörtük (24) idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı karayolu Demiraslan Mahallesi mevkisinde Ferhat Bal (58) yönetimindeki 34 RJM 12 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Barış Çörtük olay yerinde hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu Ayaz Çörtük ile diğer araçta bulunan Hasan Basri Çakır (55) ve Nurten Gökçeoğlu (55) ise kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamadı.

Yaralanan Ferhat Bal, Selin Çörtük (24) ve Bekir Sarı (47) ise Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

