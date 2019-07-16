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GÜNCELLEME - Samsun'da parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan genç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddiası

Samsun'da, parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alındı.

İddiaya göre, B.A. (17) İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Hastanebaşı Parkı'nda tabanca buldu. B.A'nın evde incelediği silahın patlaması üzerine aynı odadaki annesi Aynur A. (41) boynundan vuruldu.

Ağır yaralanan Aynur A, oğlunun çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun silah silahlı yaralama

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