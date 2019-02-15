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GÜNCELLEME - Samsun'da restoran çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da restoran çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde restorandan çıkan bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, Levent Ç. (43), arkadaşlarıyla 19 Mayıs Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bir restoranda yemek yedikten sonra dışarı çıktı.

Bu sırada aynı restorandan çıkan Batuhan T. (21), tabancayla Levent Ç'ye 5 el ateş ederek kaçtı.

Levent Ç. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Batuhan T. ile arkadaşı Orhan Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Orhan Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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ilkadım restoran Samsun silahlı saldırı

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