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GÜNCELLEME - Samsun'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

Debisi yükselen derenin karşısına geçerken akıntıya kapılan kişi yaşamını yitirdi - Devlet hastanesi, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerini su bastı - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül: - "Şu anda bilinen bir can kaybımız var. Üç dört de kayıp var, inşallah onlara ulaşırız" BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçtiği sırada akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

İlçede etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi.

Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız yaşamını yitirdi.

Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.00 sıralarında ilçede şiddetli sağanak başladığını söyledi.

İlçenin yukarı mahallelerinde çok büyük bir taşkın yaşandığını belirten Akgül, "Şu anda bilinen bir can kaybımız var. Üç dört de kayıp var, inşallah onlara ulaşırız. Şehir merkezinde köprü üzerini aşan su, şehir merkezinin içinden tekstil fabrikamız, hastanemiz ve esnaflarımızda büyük hasar oluşturdu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME - Samsun'da sağanak

- Debisi yükselen derenin karşısına geçerken akıntıya kapılan kişi yaşamını yitirdi - Devlet hastanesi, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerini su bastı - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül: - "Şu anda bilinen bir can kaybımız var. Üç dört de kayıp

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak

Samsun'da sağanak
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Anahtar Kelimeler:
sağanak Samsun su baskını

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