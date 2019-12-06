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GÜNCELLEME - Samsun'da saha bekçisini öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:54 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisini öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacalı mevkisinde ormanlık alanda olduğu tespit edilen şüphelilerin kaçabileceği alanları denetim altına aldı.

Şüphelilerin Mahmut Aydoğdu, İ.T. ve E.T. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Aydoğdu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İ.T. ve E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde jandarma sorumluluk alanında sahil kenarındaki avcı grubunu durdurmak için ikazda bulunan Yüksel Berk'e ateş edilmişti. Başından vurulan Berk olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
avcı grubu saha bekçisi Samsun Terme Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği

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