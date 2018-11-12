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GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi - Ölen kişinin oğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Samsun'un Ayvacık ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giden Durmuş Pala'ya (61), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Göğsünden ve bacağından vurulan Pala, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ölen kişinin oğlu T.P. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
fındık bahçesi Samsun silahlı saldırı

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