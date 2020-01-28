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GÜNCELLEME - Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun'da şantaj ve tehditle bir kişinin 65 bin lirasını aldıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (53), aynı kamu kurumunda çalıştığı arkadaşı T.C'ye (36) 2 bin lira borç verdi.

T.C'nin borcunu ödeyeceğini belirten kız arkadaşı E.D. (23), İ.A. ile görüşmeye başladı.

E.D, bir süre sonra para istediği İ.A'dan, vermemesi halinde "iş yerine ve ailesine rezil etmekle" tehdit edip farklı tarihlerde 62 bin lira, T.C. ile Ankara yolunda ıssız bir yere götürerek bıçaklama tehdidiyle de bin lira aldı.

Tehdit ve şantajlarını sürdürerek 20 bin lira daha vermesini isteyen şüphelilerin baskısından bunalan İ.A, polise giderek T.C. ve E.D'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, "şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten bıçakla yaralamaya teşebbüs, tehdit" iddiasıyla şüphelileri gözaltına aldı.

T.C'nin "silahla yağma, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve tehdit" suçlarından sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu Samsun şantaj tehdit

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