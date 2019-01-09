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GÜNCELLEME - Samsun'da terör örgütü El Kaide operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü El Kaide şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışma sonucu Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde belirlenen adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed A.B. gözaltına alındı.

Afganistan'da El Kaide terör örgütü içinde yer aldığı ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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