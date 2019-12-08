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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 22:36 | Son Güncelleme

Zanlılardan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Samsun-Ankara kara yolunda uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler araçtaki N.C.A, E.B, E.K, B.B. ve A.E.N'yi gözaltına aldı.

Merkez İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda da sentetik uyuşturucu hap bulundu. Ekiplerce Ü.B, F.Ç, F.D. ve H.H.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve F.D tutuklandı.

N.C.A, E.B, B.B. ve A.E.N. savcılıktaki ifadelerinin ardından Ü.B, F.Ç, ve H.H.E. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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