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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada satışa hazır bin 681 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.T, F.A, E.T, F.K. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T, F.A, E.T. ve F.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılan 2 kişi de emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu operasyonu

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