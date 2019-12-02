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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:50 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıktan, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i savcılıktan, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kaldığı otel odasında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonda Van'dan geldikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Genişletilen soruşturmada bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen ve Samsun'da bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1'i savcılıktan, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

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