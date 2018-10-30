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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Yakakent ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 550 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçta bulunan Ceylan D, Yunus Emre S, Ramazan D, Selma D, Gökçen B. ve Burak Can K. ile bu kişilerle ilişkili olduğu değerlendirilen Arif Can D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla Bafra Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Ceylan D, Yunus Emre S, Selma D, Gökçen B, Burak Can K. ve Arif Can D. tutuklandı.

Ramazan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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