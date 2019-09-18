HABER

GÜNCELLEME - Samsun'da "yardım bahanesiyle" dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

"Çocuklara ilik nakli" için yardım topladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da "yardım bahanesiyle" dolandırıcılık iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bahçelievler Mahallesi Aşık Fuzuli Sokağı'nda bir engelliler derneği adına yardım topladıklarını belirten bir kadın ile erkeğin, "çocuklara ilik nakli yapılacağını" söyleyerek yardım toplamaya çalıştıkları ihbarı üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri, çalışma yürüttü.

Çevrede eşkale benzeyen kişilere yönelik çalışma sonucu Kışla Mahallesi'nde İsmail C. (57) ve Hatem D. (56) yakalandı.

İsmail C'nin, lösemili çocuklara ilik nakli yapılması amacıyla yardım topladıklarını ve dergi sattıklarını iddia etmesine rağmen yardım toplama için gerekli izin belgesi ile yanlarında dergi olmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Yaşlı kadını otobüse alıp, sağlık ocağına götürdüYaşlı kadını otobüse alıp, sağlık ocağına götürdü
Fotoğraflar // Gaziosmanpaşa'daki motosikletli saldırganlar adliyeye sevk edildiFotoğraflar // Gaziosmanpaşa'daki motosikletli saldırganlar adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilkadım Samsun yardım bahanesiyle dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.