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GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayetin zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:40 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayetin zanlısı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı yakalandı.

Derecik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde kamyon şoförü Murat Kaplan'ı (43) tabancayla ateş ederek öldüren Uğur S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da 30 Mart'ta aralarında çıkan tartışma sonucu nakliye işi yapan Uğur S'nin tabancayla vurarak ağır yaraladığı Kaplan, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde dün yaşamını yitirmişti.

Samsun'daki cinayetin zanlısı yakalandı<br />

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Anahtar Kelimeler:
cinayet ilkadım Kamyon şoförü Samsun

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