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GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan Irak ve Suriye vatandaşı 24 zanlının gözaltı süresi uzatıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 24 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları hakimlikçe gözaltı süreleri uzatıldı.

Şüpheliler, tekrar emniyete götürüldü.

Zanlılar, Samsun'da iki gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

- 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan Irak ve Suriye vatandaşı 24 zanlının gözaltı süresi uzatıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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