GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 Iraklı zanlıdan 4'ü salıverildi, 3'ünün gözaltı süresi uzatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu N.S.M.M, M.M.S.S, A.H.S.S, A.S.H.A.H, A.A.Y.S, R.G.J.J. ve A.A.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.S.M.M, M.M.S.S, A.H.S.S. ve A.A.Y.S, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltı süreleri uzatılan A.S.H.A.H, R.G.J.J. ve A.A.A.A. ise emniyete götürüldü.
Kent merkezinde 2 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 7 Iraklı zanlı gözaltına alınmıştı.
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