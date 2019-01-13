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GÜNCELLEME - Samsun'daki doktora darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

Doktoru darbettiği öne sürülen 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakınından biri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise emniyetteki ifadesinin ardından salı verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık'a sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları iddia edilen hasta yakınları Y.A. ve E.A, polis ekiplerince İlkadım ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerden Y.A. İlyasköy Polis Merkezi'ne, yaşı küçük E.A. ise Çocuk Şubesi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşı küçük olan E.A. ailesine teslim edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık, dün hasta yakınlarının saldırısına uğramış, Gazi Devlet Hastanesinde müşahede altına alınan doktorun şikayeti üzerine polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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