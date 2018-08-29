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GÜNCELLEME - Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında örgütün izdivaç sorumlusu karı kocanın da bulunduğu 6 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında il merkezi ve Vezirköprü ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda firari olarak aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen izdivaç sorumlusu A.K. ve eşi İ.K. ile H.Ç.G, F.G, G.E. ve eşi Z.E, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalandı.

Şüphelilerden Z.E. ile F.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Samsun

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