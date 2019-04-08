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GÜNCELLEME - Samsun'daki silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:57 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen market sahibi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'daki silahla yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahibi olduğu markette tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi Şehit Asteğmen İlhan Namlı Caddesi'nde markete gelen Serkan Akman'ı (37) tabanca ve av tüfeğiyle yaralayan iş yeri sahibi Selim D'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tartışmanın muhtarlık seçimi ve alacak meselesinden çıktığı öne sürüldü. Selim D'nin tabancayla 7 el, pompalı tüfekle bir el ateş ettiği belirlendi.

Gazi Devlet Hastanesinde tedavisi süren Akman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dün market sahibi Selim D, iş yerinde tartıştığı Akman'ı silahla yaralamış, Bafra ilçesinde polis ekiplerine teslim olmuştu.

Samsun'daki silahlı yaralama <br />

Samsun'da silahlı yaralama

Samsun'da silahlı yaralama

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ilkadım muhtar Samsun seçim silahla yaralama

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